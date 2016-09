Grupo se concentrava na altura do vão livre do Masp

Por: G1

Em 11 de setembro, 2016 - 17h49 - Brasil

Manifestantes realizaram um protesto contra o presidente Michel Temer (PMDB) na tarde deste domingo (11), na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato foi convocado pela Frente Povo Sem Medo, grupo de movimentos sociais que inclui o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e lideranças sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Os manifestantes se concentraram em frente ao vão livre do Masp. Eles ocuparam os quarteirões da Paulista entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Professor Otávio Mendes. De lá, saíram em passeata em direção ao Parque Ibirapuera, por volta das 17h30.

8,5 mil pessoas confirmaram presença no ato pelo Facebook. Segundo os organizadores, 50 mil manifestantes participavam do protesto às 17h. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Fernando Haddad (PT), e sua adversária no pleito, Luiza Erundina (PSOL), estavam entre eles. Até o horário, a Polícia Militar (PM) não tinha uma estimativa de público.

Com bandeiras, cartazes e carro de som, os manifestantes entoam canções pedindo a saída de Temer e a realização de novas eleições diretas. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também foi lembrado pelo grupo, que pedia a cassação de seus direitos políticos.

A PM publicou neste domingo em sua conta no Twitter, assim que os manifestantes começaram a chegar à Paulista, que "garante o direito de manifestação". O post traz uma imagem de policiais acompanhando um protesto com os dizeres "zelando pela sua segurança e pelo patrimônio público".