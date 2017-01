Moradores reclamam da falta de infraestrutura no local

Por: Portal ORM

Em 13 de janeiro, 2017 - 10h33 - Belém

No bairro da Terra Firme, em Belém, manifestantes bloquearam a avenida Celso Malcher, próximo à passagem Vilhena, na manhã desta sexta-feira (13). Moradores e comerciantes denunciam a péssima infraestrutura e constantes alagamentos na área.

Nas redes sociais, é comum o compartilhamento de fotos e vídeos por moradores do bairro que retratam a precariedade da via. Pedestres e automóveis têm dificuldade de locomoção. Em umas das imagens, é possível ver um coletivo que teve problemas mecânicos ao cair em um buraco.

Em nota, a Prefeitura de Belém esclarece que os alagamentos na Avenida Celso Malcher são em decorrência da dificuldade de escoamento da água no Canal Tucunduba, onde diversas ocupações irregulares foram construídas dentro do canal, impossibilitando a limpeza e manutenção. O remanejamento desses moradores e a abertura do canal para facilitar o escoamento da água estão previstos no projeto de Macrodrenagem do Tucunduba, em execução pelo Governo do Estado em parceria com o município. A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que a partir da próxima semana, a Prefeitura vai executar ações emergenciais para recuperar o asfalto em diversos trechos da via.