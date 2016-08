Estudantes e movimento de mulheres pedem a saída do presidente recém empossado em Brasília

Por: Redação ORM News com informações de Dilson Pimentel (O Liberal)

Em 31 de agosto, 2016 - 19h14 - Belém

Atualizada às 19h38

Representantes do movimentos de mulheres e negro, e estudantes fecharam a avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, em protesto contra a posse de Michel Temer como novo presidente da República, após o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, definido pelo Senado nesta quarta-feira (31).

O bloqueio aconteceu na altura da travessa Carlos Gomes. Os manifestantes atearam fogo em papelões para fechar a via. Homens da Polícia Militar e da Ronda Tática Metropolitana (Rotam) acompanham o protesto, que segue pacífico.

A Polícia Militar informou que cerca de 500 pessoas participam do ato.

Novo presidente

Michel Temer foi empossado presidente da República esta tarde em uma rápida cerimônia no plenário do Senado. A posse contou com a presença de deputados, senadores, ministros, militares e magistrados. Entre os convidados de honra, estavam os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Lewandowski foi o responsável pela condução do julgamento do processo de impeachment de Dilma. Inclusive, coube a ele decretar o resultado das votações que determinaram o afastamento de Dilma da Presidência, mas mantiveram a elegibilidade da petista a funções públicas.

'Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil', declarou Temer com a mão sobre a Constituição. Ao todo, a cerimônia durou 11 minutos.