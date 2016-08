AL, BA, CE, PE, PB, RJ, SP e DF têm atos nesta segunda (29)

Por: G1

Em 29 de agosto, 2016 - 18h23 - Brasil

Manifestantes contrários ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff fizeram atos em ao menos 5 estados e no DF ao longo desta segunda-feira (29). Atos ocorreram nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

As manifestações foram convocadas por movimentos sociais e sindicatos, além de críticas ao governo interino, elas reforçam o lema de ser defesa das conquistas trabalhistas e da democracia.

Os atos ocorrem no dia em que a presidente afastada Dilma Rousseff apresenta sua defesa no Senado no processo de impeachment.

Alagoas

Servidores de Alagoas realizam uma manifestação no Centro de Maceió nesta tarde.

A organização calcula que 30 pessoas participam do protesto e afirma esperar 300 pessoas no Calçadão do Comércio. A Polícia Militar não acompanha o ato, que começou às 15h40.

Segundo os organizadores, os manifestantes aproveitam o momento para também protestar contra a reforma trabalhista e previdenciária.