Polícia Civil está investigando o caso. Militar atuava como diretor do PEM I

Por: Redação ORM News

Em 20 de setembro, 2016 - 09h00 - Polícia

O major da Polícia Militar Alisson Cunha, de 35 anos, foi morto dentro de sua própria casa na madrugada desta terça-feira (20) no bairro de Juazeiro, no municípío de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. A Polícia Civl está investigando o caso e ainda não sabe informar as circunstâncias da morte do militar, que atuava como diretor do PEM I (Presídio Estadual Metropolitano I).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, três homens armados invadiram a casa do militar durante a madrugada e ele teria reagido aos disparos. Após a ação, Alisson morreu baleado, um dos homens foi preso, outro fugiu, e um terceiro ficou ferido.

Em nota, a Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado) disse que lamenta a morte do major e que a família está recebendo apoio.

Uma equipe do setor de Inteligência da Corregedoria da Polícia Militar também está no local apurando as circunstâncias que vitimou o oficial.