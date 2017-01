No Intenso Agora, documentário político de João Moreira Salles, completa a mostra Panorama do Festival de Berlim 2017

Por: Adoro Cinema

Em 17 de janeiro, 2017 - 14h43 - Cinema

O Festival de Berlim 2017 continua anunciando os títulos selecionados para a sua 67ª edição, e acaba de incluir um novo longa-metragem brasileiro na programação.

A mostra Panorama Dokumente, dedicada aos documentários, selecionou o inédito No Intenso Agora, de João Moreira Salles. De acordo com o comunicado oficial, o projeto "justapõe uma cornucópia de materiais de arquivo documentando os eventos em Paris, em 1968, com imagens amadoras da Primavera de Praga e as filmagens de uma sociedade chinesa confiante sob o regime de Mao, de acordo com a mãe do diretor na época - como uma reflexão política particular".

O experiente João Moreira Salles é autor de projetos como Santiago (2007), Entreatos (2004) e Nelson Freire (2003). No Intenso Agora representará o Brasil na Alemanha ao lado dos longas-metragens Joaquim, Mulher do Pai, As Duas Irenes, Pendular, Vazante e Não Devore Meu Coração.

A Berlinale 2017 acontece entre os dias 9 e 19 de fevereiro.