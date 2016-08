Condutores de Paragominas, Marabá, Capanema, Parauapebas e Redenção podem acessar o serviço a partir desta quinta-feira (1)

Por: Redação ORM News

Em 01 de setembro, 2016 - 08h16 - Pará

A partir desta quinta-feira (1) o serviço de agendamento de exames no site do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que estava disponível somente para a região metropolitana, também poderá ser acessado por condutores de Paragominas, Marabá, Capanema, Parauapebas e Redenção. Antes, era necessário se dirigir até a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para marcar os exames. No endereço www.detran.pa.gov.br é possível escolher a data e hora dos procedimentos médicos e psicotécnicos.

“Temos nos empenhado em proporcionar maior comodidade ao usuário, investindo em tecnologia, uma das nossas prioridades, na capital e principalmente no interior, onde são conhecidas as dificuldades de acesso à internet. Estamos trabalhando para ultrapassar esses obstáculos. A meta é levar serviços com qualidade e agilidade a todas as 48 Ciretrans, que são as unidades fora da capital”, explica a diretora geral do Detran, Andrea Hass.

O aplicativo Detran-PA Mobile, disponível gratuitamente para Android, também é uma opção que garante comodidade aos usuários. Os serviços ofertados incluem consulta detalhada ou resumida a veículos, à base de dados do Gravame e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como pontuação e infrações e licenciamento de veículo. É possível consultar o orçamento e gerar a linha digitável do boleto para pagamento.