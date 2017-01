Novo disco combina ritmos em regravações de Gil, Caetano e Djavan

Por: Rio de Janeiro, RJ Agência O Globo

Em 09 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Não teve exatamente um produtor musical o sétimo álbum de estúdio de Mart’nália, “+ Misturado”, cujo show de lançamento acontece neste sábado no Circo Voador. Os baixistas Arthur Maia, Ivan Machado e Dadi, mais o violonista Cláudio Jorge e o cantor Zé Ricardo, fizeram arranjos e a dirigiram no estúdio, separadamente, em diferentes faixas. No fim das contas, porém, foi a cantora quem decidiu o que entrava ou não.

“As canções foram chegando, e eu fui gravando. Nos meus discos, o produtor geralmente está ali para me podar num excesso de mart’nalice. Neste, a mart’nalice foi exacerbada”, avisa ela, que vinha do CD/DVD “Em samba! Ao vivo” (2014), no qual foi dirigida pelo pai, Martinho da Vila.

