Nicole Bahls emagreceu 12 quilos e diz que não foi apenas para para o carnaval deste ano

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Sabe aquela música do Chico Buarque que diz “essa moça está diferente”? Bem que poderia ser cantada para Nicole Bahls. Aos 31 anos, a beldade que fez fama ao mostrar o corpo como panicat, está mirando em outras formas de aparecer. Mas e no carnaval? Isso vai dar certo? Segundo Nicole, sim. A começar pelo próprio corpo. A saradona de outrora deu lugar a uma Nicole mais magra, esguia. Ela emagreceu 12 quilos e vem se mantendo assim com muito exercício físico - além das aulas de samba, que está fazendo para brilhar como musa da Vila Isabel.

