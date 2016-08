Ao todo serão vinte e oito desfiles em vinte locais

Por: Redação ORM News com informações de O Liberal

Em 29 de agosto, 2016 - 16h49 - Belém

Mais de oitenta mil estudantes participam dos desfiles escolares da Semana da Pátria, que ocorrem pelos bairros de Belém. Ao todo serão vinte e oito desfiles em vinte locais. A programação, que tem o tema “Música e Esporte em Sintonia” ocorre até o dia 7 de setembro. Além de Belém, a novidade é que os desfiles também acontecem em Ananindeua e Santa Bárbara, e no distrito de Mosqueiro.

O primeiro desfile será em Icoaraci, nesta terça-feira (30) e quarta-feira (31), sempre às 8h, na Rua Manoel Barata. No dia 1º de setembro os desfiles serão no Conjunto da Cohab, em frente à Escola Estadual Poranga Jucá. No mesmo dia, mas no bairro da Cremação haverá desfiles das escolas da localidade, a partir das 8h, na praça Padre Thiago Way, entre a Rua dos Caripunas e Avenida Fernando Guilhon.

Em Mosqueiro, o desfile escolar será no dia 2 de setembro, na praça da Baía do Sol, em frente à Escola Municipal Lauro Chaves. No dia 5 a programação continua em Carananduba, na praça, entre a Unidade Básica de Saúde e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Neste dia ocorrem ainda os desfiles de Pau D’Arco, na Praça Nicias Ribeiro, Rodovia Augusto Meira.

O bairro do Guamá, recebe os desfiles no dia 6 de setembro, das 8h às 12h. Os alunos vão mostrar os trabalhos e o desempenho das escolas nos últimos anos. No mesmo dia, as escolas de Outeiro se apresentam em frente à Escola Bosque e em Mosqueiro haverá o último desfile, na Praça da Matriz. Em Santa Bárbara, no polo II Genipaúba, as escolas se apresentam na Rua Santa Luzia, em frente à Escola Estadual Genipaúba, no dia 7 de setembro, de 8h ao meio-dia. Ao mesmo tempo ocorre, na Praça Matriz de Santa Bárbara, na Rua Fernando Ferrari, os desfiles dos estudantes do polo I, sede. No dia 17 de setembro haverá a tradicional Mostra de Bandas de Icoaraci.

Serão ao todo 28 desfiles em 20 locais. Em Belém, os desfiles serão nas seguintes localidades e bairros: Arsenal, Cremação, Guamá, Marco, Terra Firme, Telégrafo, Marambaia, Pedreira, Tapanã, Icoaraci, Conjunto Maguari e Outeiro. Em Ananindeua, as apresentações ocorrem no 40 Horas, Icuí-Guajará e Coqueiro. Mosqueiro terá desfiles no Carananduba e na Praça da Matriz, e em Santa Bárbara, o desfile será no Genipaúba, Pau D’Arco e no centro da cidade.

As tradicionais bandas de fanfarra e as linhas de frente, também conhecidas como balizas, já estão com instrumentos, repertório e uniformes preparados. Os desfiles são o ponto alto do trabalho desenvolvido em cada escola ao longo do ano letivo, nos ensaios das bandas marciais e de fanfarras, e em sala de aula. Os desfiles também buscam promover a cultura de paz, a partir da convivência coletiva, envolvendo professores, estudantes, pais, igrejas, associações de bairro e a comunidade em geral.

A organização do desfile envolve a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais de Saúde de Belém e Santa Bárbara, Prefeitura de Belém, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Pro Paz.