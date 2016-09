Em Belém: Caminhada é organizada pelo Movimento Brasil sem Aborto

Em 17 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Mais de mil pessoas devem participar da quarta edição da “Marcha Paraense da Cidadania em Defesa da Vida”, que será realizada amanhã, a partir das 8 horas, com concentração na Escadinha do Cais do Porto de Belém (ao lado da Estação das Docas), no Centro. A saída está marcada para as 9 horas. Da escadinha, os manifestantes seguirão pelas avenidas Presidente Vargas e Serzedêlo Corrêa até a praça Batista Campos, no bairro com o mesmo nome. A marcha quer despertar a atenção da população sobre a importância da defesa da vida desde sua concepção.

De acordo com a coordenação do evento, a marcha é promovida pelo Comitê Paraense do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida - Brasil Sem Aborto - organização suprapartidária e suprareligiosa que traz como umas das principais pautas a reivindicação da aprovação do Estatuto do Nascituro.