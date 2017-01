Média é de 22,5 mortes por dia é menor que o período de festas do ano passado

Por: O Globo

Em 02 de janeiro, 2017 - 20h24 - Brasil

Brasília– A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 2.769 acidentes nas rodovias federais de todo o Brasil durante as festas de fim de ano. Do total, 500 acidentes foram classificados como graves, porque resultaram em ao menos um ferido grave ou uma morte. Entre 23 de dezembro e 1º de janeiro, foram contabilizados 2.868 feridos e 225 mortos nas estradas. A média é de 22,5 mortes por dia. Em comparação com o Natal e o Ano Novo entre 2015 e 2016, o número diminuiu. Nas últimas festas de fim de ano, foram registradas 25 mortes por dia. A média diária de acidentes graves também caiu de 68,2 para 50.

A operação da PRF do ano passado durou mais tempo, porque o Natal e o Ano Novo caíram na sextas-feira. O período de festas foi mais longo, porque houve extensão até o fim de semana seguinte. Neste ano, os feriados caíram no domingo. No período de festas, a PRF reforçou o efetivo em locais e horários críticos, com objetivo de reduzir a violência no trânsito. O trabalho começou no dia 16 de dezembro e se estenderá até início do mês de março, por conta das férias escolares e do Carnaval.

No período de Natal e Ano Novo, a PRF fiscalizou 176,8 mil veículos e 196 mil pessoas. Foram feitos 77.489 autos de infração. Além disso, os radares da PRF registraram imagens de 83 mil veículos transitando com excesso de velocidade em rodovias federais. Os policiais ainda realizaram 62.419 testes de alcoolemia em todo o país durante o período de festas, o que resultou em 223 pessoas detidas. Segundo a PRF, dirigir sob influência de álcool é um dos principais fatores que causam acidentes graves.