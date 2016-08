O programa concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica a famílias de baixa renda

Em 01 de setembro, 2016 - 07h35 - Pará

Mais de 88 mil famílias de dez municípios devem perder o benefício do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica no Estado do Pará até dezembro deste ano caso não façam a atualização dos seus dados sociais. O alerta é das Centrais Elétricas do Pará (Celpa). O programa concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica a famílias de baixa renda. Confira, por município, o número de famílias que podem perder o benefício: Belém (9.243), Ananindeua (1.220), Castanhal (1.763), Marabá (1.048), Santarém (1.522), Abaetetuba (1.429), Paragominas (1.425), Itaituba (1.325), Parauapebas (1.422) e Altamira (1.555).

A perda do benefício ocorrerá caso os usuários não atualizem os dados sociais do Cadastro Único (CadÚnico) junto aos Centros de Referência e Assistência Social (Cras). Os dados devem ser atualizados a cada dois anos pelos beneficiários, até para que continuem usufruindo de outros programas sociais oferecidos à população de baixa renda.

Para verificar se precisa fazer a atualização do CadÚnico, o cidadão deve entrar em contato com a central de relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social, pelo número 0800-7072003. Caso os dados não estejam atualizados, deve procurar o Cras. Depois da atualização, o cidadão deverá entrar em contato com a Celpa por meio do telefone 0800-0910196. E se o cliente ainda não for beneficiário e possua o NIS (Número de Identificação Social), ele pode ligar para a central de atendimento da empresa ou ir até uma agência de atendimento da Celpa inscrever-se no Programa Tarifa Social.

Segundo a Celpa, o benefício da tarifa social é capaz de alavancar uma economia de mais de R$ 400 durante o ano. Em uma conta de energia cujo consumo contabilizado seja de 230kW, a economia chega a ser de R$ 42,85 por mês. Anualmente, isso totaliza R$ 514,20. Já em uma família que o consumo é de 123kW, a economia mensal será de R$ 40,15. No final de 12 meses, é uma economia de R$ 481,80 no orçamento familiar.

O Pará tem 614 mil famílias beneficiadas com tarifa social. Segundo o executivo de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Alexandro Freitas, a economia obtida em função do programa é capaz de proporcionar melhorias estruturais. “A quantia que é economizada durante o ano por essas famílias pode ser muito bem direcionada à educação, saúde e outras ações que, com certeza, estimulam a qualidade de vida”, explica.

Até o momento, conforme a Celpa divulgou ontem, cerca de 18 mil famílias já perderam o benefício no Estado em razão de não terem atualizado os dados junto ao Cras.