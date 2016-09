Quatro pessoas foram presas acusadas de tráfico

Por: Redação ORM News com informações da Polícia Civil Pará

Em 09 de setembro, 2016 - 20h51 - Polícia

A polícia capturou quatro pessoas envolvidas em tráfico de drogas, nos últimos dois dias, no bairro da Marambaia, em Belém. Com eles, cerca de 80 petecas de cocaína foram apreendidas durante as operações policiais realizadas por policiais civis da Seccional Urbana da Marambaia. Em um dos casos, explica o delegado Pery Netto, diretor da Seccional, foi preso Hermison Machado Castro, 31 anos. Ele foi preso em flagrante depois que os policiais civis encontraram na casa do acusado, 23 petecas de ‘pó de cocaína’.

O flagrante foi realizado na casa do acusado, na travessa WE 79, do Conjunto Sol Nascente, na Cidade Nova 7, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O flagrante foi realizado na quinta-feira (08). Nesta sexta-feira(09), três adolescentes foram apreendidos pela equipe da Seccional da Marambaia por tráfico de drogas.

Na casa em que eles estavam, situada em uma área de invasão, no bairro da Marambaia, os policiais apreenderam 60 petecas de pasta de cocaína e um pedaço de maconha com peso de aproximadamente 100 gramas. Os adolescentes são dois rapazes de 15 e 17 anos, e uma garota de 16.