Entre os dias 9 e 20 de janeiro faculdades recebem estudantes em risco de “jubilamento”

Por: Redação ORM News

Em 04 de janeiro, 2017 - 16h29 - Pará

Mais de 7,4 mil alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) que correm o risco de perder a vaga conquistada na universidade devem comparecer à instituição com urgência. A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) publicou nesta quarta-feira (3), o novo calendário para revisão dos processos de prescrição. Os alunos na lista devem procurar suas faculdades entre os dias 9 e 20 de janeiro.

Os estudantes cujos processos de revisão não forem encaminhados pelas faculdades ao Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) até o dia 10 de março deste ano, serão automaticamente desvinculados da universidade. A lista completa com o nome dos convocados foi divulgada em outubro na página do Ciac, mas o calendário de revisão havia sido adiado devido à greve e a ocupação contra a PEC 241/55 na universidade, no final do ano passado.

Alerta

A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da UFPA (Proeg) alerta que as coordenações de cada curso irão avaliar, caso a caso, as situações acadêmicas. Nesses encontros, os universitários serão orientados sobre sua condição e opções e, conforme esse diagnóstico, cada faculdade irá se manifestar sobre o andamento do pedido de prescrição ou sobre a reincorporação dos alunos ao curso.

Esses alunos estão em uma lista publicada pelo Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC), que reúne os que podem ser desligados da Instituição por descumprirem normas para o número máximo de trancamentos ou prazos máximos para conclusão dos cursos de graduação. O número alto de alunos deve-se ao tempo transcorrido desde a última publicação de listas de prescrições na Universidade, que já soma mais de doze meses. A partir deste ano, porém, as convocações serão feitas semestralmente.

Serviço:

Convocação para revisão de processos de prescrição

A lista completa de 7,4 alunos com risco de perder a vaga está disponível no site do Ciac: www.ciac.ufpa.br

Prazo para comparecer às faculdades: De 9 a 20 de janeiro

Prazo final para encaminhamento dos processos de revisão ao Ciac: Até 10 de março