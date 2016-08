Para todas as áreas, com duração de quatro horas, a aplicação das provas objetivas trazem 50 questões

28 de agosto, 2016 - Belém

São 47.748 candidatos que concorrem a 815 vagas no concurso público nas áreas administrativas, médica e assistencial com lotação no Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), constituído pelos Hospitais Universitários Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e João de Barros Barreto (HUJBB). As provas objetivas para os níveis médio e superior acontecem em Belém e Ananindeua neste domingo, dia 28 de agosto, pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h. De acordo com edital, o candidato deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 minutos do fechamento dos portões.

Desde 16 de agosto, o comprovante de inscrição da prova objetiva já está disponível, com local e prova, no site do Instituto AOCP, executor do concurso. Para todas as áreas, com duração de quatro horas, a aplicação das provas objetivas trazem 50 questões distribuídas em Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Legislação Aplicada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh) e Conhecimentos Específicos (Legislação Aplicada ao Sistema Único de Saúde – SUS e Conhecimentos Específicos).

A prova objetiva totaliza 80 pontos e estará eliminado do concurso o candidato que não perfizer o total mínimo de 50% de pontos atribuídos na soma das provas de Conhecimentos Básicos e Específicos, ou seja, 40 pontos do total. Em nível superior, há ainda a Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. O gabarito preliminar das provas objetivas será divulgado no site do Instituto AOCP em até 24 horas após a aplicação das provas.

Vagas – Das 815 vagas, 484 são à área assistencial, com 26.841 inscrições homologadas; 234 vagas para médica, que somou 1.179 homologadas e 97 vagas à área administrativa, tendo 19.703 inscrições homologadas. Os empregos são para o quadro de pessoal da Ebserh regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários vão de R$ 1.863,48 a R$ 8.887,51. A Ebserh é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação, que teve sua criação autorizada pela Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011. A partir da assinatura do contrato com a UFPA, em 13 de outubro de 2015, a empresa administra o Barros Barreto e Bettina Ferro.

Salários e carga horária – Na área administrativa a carga horária é de 40 horas semanais, exceto jornalista, que conta com legislação específica de 25 horas no serviço público, e os salários variam de R$ 2.104,69 a R$ 8.887,51. Na médica são 24 horas semanais e o salário é

R$ 7.425,31. Na assistencial a carga horária fica entre 24 e 40 horas semanais e salários de R$ 1.863,48 até R$ 8.887,51.

Área administrativa - Na área administrativa os cargos em nível superior são Advogado, Analista Administrativo – Administração, Analista Administrativo - Administração Hospitalar, Analista Administrativo – Biblioteconomia, Analista Administrativo – Contabilidade, Analista Administrativo – Estatística, Analista Administrativo - Relações Públicas, Arquiteto, Analista de Tecnologia da Informação – Processos, Analista de Tecnologia da Informação - Sistemas Operacionais, Analista de Tecnologia da Informação - Suporte de Redes, Telecomunicações, Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Jornalista. Já em nível médio estão Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho.

Área médica – Na área médica as vagas são para Anestesiologia, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica, Cardiologia, Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva, Cardiologia – Ergometria, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral, Ecocardiografia, Ecografia Vascular com Doppler, Endocrinologia e Metabologia, Endocrinologia Pediátrica, Endoscopia, Endoscopia Respiratória, Gastroenterologia, Gastroenterologia Pediátrica, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, Infectologia, Infectologia Hospitalar, Mastologia, Medicina do Trabalho, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Medicina Paliativa, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia Clínica, Neurologia, Neurologia Pediátrica, Neurorradiologia, Nutrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Patologia, Pediatria, Pneumologia, Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, Radioterapia, Reumatologia e Urologia.

Área assistencial – Na área assistencial, em nível superior, são para Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista - Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFaciais, Cirurgião Dentista - Patologia Bucal, Enfermeiro, Enfermeiro – Cardiologia, Enfermeiro - Cardiologia – Hemodinâmica, Enfermeiro – Oncologia, Enfermeiro - Saúde do Trabalhador, Enfermeiro - Terapia Intensiva, Enfermeiro - Terapia Intensiva Pediátrica, Farmacêutico, Físico - Física Médica – Radiodiagnóstico, Físico - Física Médica – Radioterapia, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta – Respiratória, Fisioterapeuta - Terapia Intensiva, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo - Área Hospitalar, Tecnólogo em Radiologia – Radioterapia e Terapeuta Ocupacional. Já em nível médio estão Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem - Saúde do Trabalhador, Técnico em Farmácia, Técnico em Necropsia, Técnico em Óptica, Técnico em Radiologia, Técnico em Radiologia – Radioterapia e Técnico em Saúde Bucal.