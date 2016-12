Passar a virada do ano em um local diferente anima milhares de pessoas

Por: O Liberal

Em 30 de dezembro, 2016 - 08h03 - Belém

O movimento de pessoas no Terminal Rodoviário de Belém e no Aeroporto Internacional Val-de-Cans foi intenso na manhã de ontem. No terminal, muitos passageiros já estavam deixando a cidade, mas outra grande quantidade ainda estava nas filas para a compra de passagens. Os principais destinos dentro do estado são Mosqueiro, Bragança, Marudá, Salinas, Vigia, Colares e Abaetetuba. Já no aeroporto, o fluxo também foi grande e houve passageiro com voo cancelado, mas a expectativa era de chegada ao destino antes da virada do ano.

No Terminal Rodoviário muitas pessoas já estavam embarcando para municípios do estado, mas um número considerável de passageiros enfrentou fila para a compra de passagens nos guichês. Mesmo diante do grande fluxo, os viajantes não estavam passando por nenhum tipo de transtorno. O estudante Felipe Farias já estava com a passagem e bagagem em mãos para ir até a ilha de Mosqueiro. Ele disse que estava acompanhado da família e juntos iam passam a virada de Ano-Novo na ilha.

Quem também já estava ansioso para pegar a estrada era o aposentado Luis Carlos Fernandes, de 68 anos, cuja viagem estava marcada para as 11h com destino a Recife, cidade onde nasceu e tem familiares. “Eu moro em Belém há 40 anos, mas todo ano nesse período de festas eu retorno à minha cidade natal pra visitar minhas velhas irmãs. Vou ficar por lá em torno de 10 a 15 dias”, disse o pernambucano com um sorriso no rosto.

O enfermeiro Thiago Oliveira, de 29 anos, enfrentou uma viagem bem mais cansativa para visitar a mãe e toda a família no município de Irituia. Ele chegou de Macapá na noite da última quarta-feira e ontem pela manhã já estava no Terminal Rodoviário pronto para seguir viagem. “Está sendo bastante cansativo, mas é muito importante ter esse momento com a família”, declarou.

A paraense Léa Nazaré Silva, de 68 anos, se declarou de coração apertado por ter de deixar a cidade após um mês de férias. Ontem pela manhã ela estava de retorno ao Rio de Janeiro na companhia do marido e de uma das filhas. “Eu fico muito triste quando preciso retornar. Por mim voltaria a morar aqui, mas é isso aí, quem sabe um dia”, desabafou. Léa deve chegar em casa já no dia 31, horas antes da virada.

De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico, 44.600 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém na semana que antecede o Réveillon. A maior parte deve viajar para o interior do estado, mas há grande procura também para destinos fora do Pará, como Fortaleza, São Luis, Recife e Natal.