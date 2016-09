O certame atraiu a atenção de pessoas do Brasil inteiro

Redação ORM News com informações da Agência Pará

11 de setembro, 2016

Mais de 27 mil candidatos, de um total de 42.159 inscritos, concorrem a uma das 400 vagas do concurso da Polícia Civil do Pará para os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista neste domingo (11) nas cidades de Belém, Marabá, Santarém e Altamira. As provas objetivas serão aplicadas, das 8h30 às 13h30, em 804 salas de 65 unidades de ensino das quatro cidades. Outras 14.508 pessoas farão provas para o cargo de delegado somente no próximo dia 25. O certame atraiu a atenção de pessoas do Brasil inteiro. Do total de inscritos, 20.125 são do Pará. Destaque para os estados do Maranhão, com 1.441 inscritos, Tocantins (957) e Goiás (794).

Belém registrou o maior número de candidatos inscritos, aproximadamente 19 mil, seguida de Marabá (5.900), Santarém (3.078) e Altamira (757). Na capital do Estado, serão utilizadas 501 salas em 23 unidades de ensino, nelas 11.409 candidatos concorrerão a uma das 300 vagas ofertadas para investigador, as 180 vagas de escrivão serão disputadas por 5.323 inscritos e 1.196 pessoas buscarão conquistar uma das 20 vagas para papiloscopista. O local com maior quantidade de inscritos é o Campus Profissional da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro Guamá, que terá a presença de 805 concorrentes. A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Dr. Justo Chermont”, no bairro Pedreira, concentrará 773 concorrentes.

Em reunião na manhã desta sexta-feira, 9, na Sead, com membros da comissão do concurso, juntamente com a secretária Alice Vianna, o delegado geral da Polícia Civil do Pará, Rilmar Firmino, e representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE), a Funcab passou por uma avaliação global das soluções de segurança que serão utilizadas para garantir o bom andamento do processo.

A organizadora do certame garantirá a segurança com o uso de detectores de metais, coleta de impressões digitais nas provas, de maneira a eliminar qualquer possibilidade de cola, além do acautelamento de armas em todos os locais de prova. Serão aproximadamente três mil profissionais treinados, entre coordenadores, assessores, fiscais, médicos, advogados e motoristas, trabalhando nas quatro cidades onde as provas serão aplicadas.

Para todas as carreiras será necessário ter curso superior, com exigência de bacharelado em direito para delegado. As remunerações, atualizadas, serão de R$ 5.204,05 para investigador, escrivão e papiloscopista; e de R$ 12.250,00 para delegado, com acréscimo de auxílio alimentação no valor de R$ 650,00 para todos os cargos.