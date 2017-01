Rodoviários da Região Metropolitana de Belém decidem pela paralisação das atividades

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 19 de janeiro, 2017 - 21h18 - Pará

Motoristas, cobradores e trabalhadores rodoviários da empresa Via Loc decidiram paralisar as atividades a partir das 3h30 desta sexta-feira (20). Os ônibus da empresa atendem moradores dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Mais de 150 mil pessoas devem ser atingidas pela suspensão das atividades.

Segundo os rodoviários, a paralisação ocorrerá por diversos motivos, como o não pagamento dos salários de acordo com o acordo coletivo, o não pagamento de horas extras, não pagamento da obrigatoriedade da virada de serviço, o alto índice de demissões, assédio moral ao trabalhadores, não pagamento do 31º dia de trabalho do mês, carga horária exaustiva dos trabalhadores da manutenção e falta de limpeza nos finais de linha, entre outros problemas.

Veja as linhas que vão parar:

Icoaraci - Ver-o-Peso

Paracuri - Ver-o-Peso

Tenoné - Presidente Vargas

Eduardo Angelim

Jardim Europa - Ver-o-Peso

Tenoné - Centro

Cohab

Todas as linhas do município de Marituba