Número de desempregados aumenta em todo o país. No Pará, mais de 22 mil perderam emprego.

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

A Relação Anual de Informações Sociais (Rais/2015) que mensura o comportamento do emprego formal envolvendo celetistas, estatutários, temporários e avulsos, divulgada na última sexta-feira (16), pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, informa que, no ano passado, foram gerados 48.060.807 postos de trabalho em todo o País, contra 49.571.510 vínculos registrados em 2014, o que significa perda de 3,05%, ou 1.510.703 novos desempregados. No Estado do Pará, entre 2014 e 2015, 22.593 trabalhadores perderam seus empregos, a maioria no setor da Construção Civil.

Com base nesses dados, o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pará), elaborou um estudo que foi divulgado ontem. O supervisor técnico do órgão, economista Roberto Sena, informou que a diferença entre a Rais e o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

