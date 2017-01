O leitor de digitais é outro recurso que merece atenção

Por: Tech Tudo

Em 08 de janeiro, 2017 - 14h45 - Tecnologia

O Huawei Mate 9 Lite foi um dos destaques da conferência da Huawei na CES 2017, em Las Vegas, nesta quinta-feira (9). Em evento exclusivo para jornalistas da América Latina, a fabricante chinesa apresentou o "celular de câmera dupla e design metálico com preço mais acessível do mercado". O 9 Lite traz um conjunto de câmeras traseiras de 12 megapixels + 2 MP, e frontal de 8 MP – números parecidos com o rival iPhone 7 Plus.

O leitor de digitais é outro recurso que merece atenção. De acordo com a Huawei, ele é capaz desbloquear o smartphone em apenas 0,35 segundos – sendo, portanto, o mais rápido para realizar essa tarefa. Outro recurso interessante é a capacidade de ler as impressões digitais mesmo com o dedo molhado, além de fazer a leitura em 360 graus. O TechTudo esteve com aparelho em mão e você confere as nossas opiniões iniciais a seguir.

De cara, ficamos impressionados com o corpo metálico brilhante e com a telona do Mate 9 Lite. São 5,5 polegadas, com resolução full HD (1080p), que, na prática, entregam imagens muito nítidas e vivas. O design curvo ajuda na pegada e o aparelho encaixa bem na mão. Apesar de ser grande, quem está acostumado com smarts grandalhões como iPhone 7 Plus e Galaxy S7 Edge, por exemplo, não deve encontrar muitas dificuldades para manuseá-lo.

Dentro dele, bate um processador octa-core Kirin 655 e memória RAM de 3 GB. Ou seja, ele é uma versão mais modesta do irmão "rico" Huawei Mate 9 que tem o poderoso Kirin 960 com 4 GB de RAM. Apesar disso, em nosso breve período de teste, o Mate 9 Lite fez bonito ao rodar aplicativos simultaneamente e sem travamento – ele é equipado com Android 6.0 Marshmallow, sob a interface EMUI 4.1. Já o armazenamento interno é de 32 GB.

Agora, falando sobre a câmera dupla que é o grande destaque do smartphone. Com os seus 12 megapixels + 2 MP, ela é capaz de capturar imagens com profundidade para que você possa criar efeitos bokeh em suas fotos – recurso que fez sucesso no iPhone 7 Plus. No entanto, diferente do Mate 9 "premium", o 9 Lite não traz as lentes Leica, que são famosas em celulares da Huawei.

A câmera frontal de 8 megapixels conta com o recurso de "embelezamento" que, à primeira vista, parece interessante, mas foi reprovado em nossos testes. Infelizmente, as fotos produzidas com o efeito ficaram com muita cara de artificial.

A bateria é de 3.340 mAh (contra 2.900 mAh do iPhone 7 Plus), o que deve render algumas boas horas de uso intenso. Ele está disponível nas cores dourada, cinza e prata, porém ainda não há previsão de data de lançamento no Brasil. O preço no país também é um mistério, mas o celular deve desembarcar por aqui na faixa dos R$ 1.500 e R$ 3 mil.