Ao todo, 24 respondiam por roubo, 18 por homicídio e 11 por tráfico de drogas

Por: G1

Em 09 de janeiro, 2017 - 22h51 - Brasil

A maioria dos presos mortos em três massacres nos presídios do Amazonas respondia por roubo. Dos 61 identificados - três ainda estão em processo de liberação dos corpos no Instituto Médico Legal (IML) - 24 foram enquadrados pelo crime.

Ao todo foram mortos 64 detentos, sendo 56 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compa), quatro na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e outros quatro na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no domingo (8).

Segundo dados divulgados pelo Governo do Amazonas, boa parte dos detentos mortos respondia por roubo (24). O restante, em sua maioria, respondia pelos crimes de homicídio (18) e tráfico de drogas (11). Alguns respondiam por mais de um crime. Veja a lista:

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj)

1 - Alcinei Gomes da Silveira - Homicídio

2 - Alessandro Nery Praia - Homicídio

3 - Alex Almeida da Silva - Homicídio

4 - Antônio Correia Muniz Neto - Roubo

5 - Antony Aguiar Muniz - Tráfico de drogas

6 - Arthur Gomes Peres Júnior - Roubo e estupro

7 - Dyeick da Silva Castro - Tráfico de drogas

8 - Ediney Gomes Ferreira - Roubo

9 - Erick Queiroz da Silva - Roubo

10 - Errailson Ramos de Miranda - Homicídio e estupro

11 - Felipe de Oliveira Carneiro - Estupro

12 - Felipe Mateus Silva do Nascimento - Latrocínio

13 - Francinaldo Ferreira Santana - Estupro

14 - Francisco Pereira Pessoa Filho - Estupro e roubo

15 - Frank Ronier Fereira Reis - Furto

16 - Gezildo Nunes da Silva - Furto

17 - Gilson Thiago Pereira Melo - Roubo

18 - Heder de Souza Pereira - Roubo, receptação e uso de documento falso

19 - Huederson Paulino de Melo - Homicídio

20 - Jackson de Oliveira Avelino - Homicídio

21 - Jander de Andre Maciel - Estupro

22 - Joniarlison Feitosa dos Santos - Tráfico de drogas

23 - José Aldinei da Silva Leal - Estupro e roubo

24 - Josenildo Alves Ferreira - Homicídio, porte ilegal de arma e tráfico de drogas

25 - Kairo Silva de Souza - Roubo

26 - Lenilson Carlos Calixto Pires - Furto

27 - Linekim Marinho de Silva - Tráfico de drogas

28 - Lucas Alves de Souza - Estupro

29 - Luiz Otávio Sampaio de Almeida - Homicídio

30 - Machel Bruno de Souza Barros - Roubo

31 - Maelson Augusto Barbosa da Costa - Homicídio

32 - Magaiwer Vieira Rodrigues - Roubo

33 - Manoel Freitas Barros - Roubo

34 - Marcelo de Souza Lima - Tráfico de Drogas

35 - Marcos Frederico Gomes Rocha da Costa - Homicídio

36 - Marlon de Araujo da Silva - Roubo

37 - Michel Wendel Melgueiro da Costa - Homicídio

38 - Moacir Jorge Pessoa da Costa - Homicídio

39 - Paulo César Silva Guimarães Filho - Roubo

40 - Paulo Henrique Lima dos Santos - Roubo

41 - Paulo Marcelo Santos Nascimento - Homicídio

42 - Pedro Henrique Alves de Souza - Roubo

43 - Rafael Brazão Gonçalves - Roubo

44 - Rafael Moreira da Silva - Latrocínio

45 - Raijean da Encarnação Medeiros - Estupro e roubo

46 - Renato Maciel do Nascimento - Roubo qualificado

47 - Robson Souza da Costa - Homicídio

48 - Romulo Fernandes da Silva - Tráfico de drogas

49 - Rômulo Harley Da Silva - Homicídio

50 - Roney Pinheiro Filgueira - Roubo

51 - Sebastião Ribeiro Marinho Filho - Homicídio e Roubo

52 - Wendel Francisco de Souza Esquerdo - Roubo

53 - Willamys Silva de Souza - Tráfico de drogas

Unidade Prisional do Puraquequara (UPP)

1 - Andrei Chaves de Moura Castro - Homicídio e Roubo

2 - Kevin Klive Silva Ramos - Tráfico de drogas

3 - Paulo Henrique Santos Lagos - Tráfico de drogas

4 - Carlos Augusto Nascimento Galucio - Tráfico de drogas

Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa

1 - Fernando Gomes da Silva - Homicídio

2 - Rubiron Cardoso de Carvalho - Roubo

3 - Tássio Caster de Souza - Corrupção ativa

4 - Rildo Silva do Nascimento - Uso de documento falso