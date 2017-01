Presidente interino diz que acatou pedido feito por Michel Temer

Durante o exercício da Presidência da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, gravou ontem um vídeo para a página oficial do Planalto para destacar a sua decisão de sancionar o Orçamento de 2017. De acordo com Maia, a sanção sem vetos foi feita a pedido do presidente Michel Temer, que viajou para Lisboa, onde foi participar do funeral do ex-presidente português Mário Soares.