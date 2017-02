Sádico, empresário diz que essa era a surpresa que ele estava preparando

Por: GShow

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h19 - Novelas

Finalmente chega o dia que Tião (José Mayer) mais esperou na vida: seu casamento com Mág (Vera Holtz). O casal decide fazer a cerimônia no apartamento do noivo e ele prepara uma supressa pra lá de esquisita. Quando a mulher chega à sala de estar para a selar os votos, descobre que não existem convidados, apenas os músicos, a copeira, o porteiro e o juiz de paz.

Chocada, Mág questiona: “Mas o que é isso? Onde estão os convidados? Os políticos e empresários? O que está acontecendo?”. Sádico e se divertindo com a situação, o empresário responde sorrindo que esta era a surpresa que ele estava preparando para ela. Confira a cena que vai ao ar a partir deste sábado, 18/2.