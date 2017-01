Matriarca dos Leitão ameaça a socióloga e deixa bem claro que não está para brincadeira

Por: Gshow

Em 09 de janeiro, 2017 - 21h06 - Novelas

Parece que Beth (Regiane Alves) resolveu brincar com a pessoa errada! Depois de ameçar Mág (Vera Holtz) com a gravação de uma conversa da matriarca dos Leitão com Ciro (Thiago Lacerda) que comprova o romance dos dois, a socióloga pensa que vai conseguir encher o bolso de grana e partir dali. Mas as coisas não saem bem como o esperado! Em troca do silêncio da rival, a mãe de Vitória (Camila Morgado) marca de entregar uma sacola de dinheiro em um lugar deserto, longe de tudo.

Mág vê que estão sozinhas, aponta uma arma na direção da rival e a obriga a deletar o vídeo do celular: "Está com medo? Não precisa! Eu só vou te matar se você não me obedecer".

Depois de conferir que realmente se tratava da gravação certa, a vilã, que não é boba nem nada, faz Beth apagar o material até da nuvem do aparelho.

Cheia de ameaças, a madrasta de Pedro (Reynaldo Gianecchini) confere se existe mais alguma cópia do vídeo e deixa seu recado: "Não minta pra mim porque eu não estou pra brincadeira, sua ordinária". Aos prantos, a ex-mulher de Augusto (Ricardo Tozzi) promete que apagou tudo, desesperada.

O que será que Mág vai fazer? Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira (10).