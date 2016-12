Amante de Ciro é interrogada e afirma que pode ser a próxima vítima

Por: Gshow

Em 26 de dezembro, 2016 - 22h42 - Novelas

Pedro (Reynaldo Gianecchini) e Helô (Cláudia Abreu) estão convictos que Mág (Vera Holtz) é a mandante do novo atentado contra Fausto (Tarcísio Meira) pela expressão no rosto dela ao ver Fininho (Hugo Resende), mascarado, entrando na mansão. A amante de Ciro (Thiago Lacerda) fica sabendo por Camila (Bruna Hamú) que o casal foi depor com o delegado Celso (Marcelo Várzea) e logo deduz que eles irão acusá-la.

Ardilosa, a beata chega na delegacia se fazendo de vítima e tenta virar o jogo! "Eu não me espantaria se o Pedro e a Helô tivessem armado todo esse circo de propósito só pra me incriminar!", diz ela que aproveita para citar a falsa briga que presenciou entre o casal.

Mág ainda diz que ela pode ser a vítima do próximo atentado. Será que o delegado vai cair nessa? Confira o que vai rolar assistindo à cena prevista para ir ao ar a partir desta terça (27).