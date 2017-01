io e sobrinha concluem que a mulher foi entregar quantia que ele cobrou

Pedro (Reynaldo Gianecchini) e Ana Luiza (Bianca Müller) não conseguem ouvir a conversa de Mág (Vera Holtz) e Ciro (Thiago Lacerda) na casa de Silvia (Regina Braga). Mas eles agora têm uma pista importante. A dupla vê quando o ex-marido de Vitória (Camila Morgado) sai para falar com a mulher de Fausto (Tarcísio Meira) e que ele retorna para o quarto com uma quantia em dinheiro que guarda no cofre.

Pela expressão de Ciro, Pedro conclui que ele está furioso e que a grana era muito menos do que ele esperava. Qual será a próxima pista que tio e sobrinha conseguirão? Os dois estão cada vez mais perto de descobrir o caso de Mág com o genro. Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 2/1.