Esposa de Fausto percebe desconfiança dos dois e faz armação

Por: GShow

Em 11 de janeiro, 2017 - 19h01 - Novelas

Desde que viu as bolsas na mala do carro da avó, Analu (Bianca Müller) está com uma pulga atrás da orelha. Ela até tentou pegar a chave escondida de Mág (Vera Holtz) para descobrir o que tem dentro das sacolas, mas foi flagrada pela matriarca dos Leitão. A vilã, que não é boba nem nada, saca o que a filha de Hércules (Danilo Granghéia) queria fazer e se adianta.

Depois de aproveitar a madrugada para buscar as bolsas e esconder tudo no cofre, a esposa de Fausto (Tarcísio Meira) leva, de manhã bem cedo, as sacolas de volta para o carro: só que cheias de roupa. Mág desce para o café da manhã e, propositalmente, finge que esqueceu alguma coisa lá em cima. Pedro (Reynaldo Gianecchini) aproveita a chance, pega a chave do carro na bolsa da madrasta e, junto com Analu, vai rapidamente tentar descobrir o que tem lá.

É claro que eles ficam decepcionados ao verem apenas roupas para doação ali dentro, mas o noivo de Helô (Cláudia Abreu) repara: "Estranho... Aquela luva que a gente viu ontem não está aqui". Desconfiados, eles voltam para a mesa do café. Será que os dois vão conseguir chegar antes de Mág voltar? Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 11/1.