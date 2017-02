Megera destrói quarto e é chantageada pelo banqueiro

Por: GShow

Em 15 de fevereiro, 2017 - 13h00 - Novelas

Após ser obrigada por Tião (José Mayer) a assistir ao vídeo em que ela confessa para Ciro (Thiago Lacerda) que matou Beth (Regiane Alves) com as próprias mãos, Mág (Vera Holtz) é tomada pela fúria! Sozinha, ela simplesmente destrói o antigo quarto de Letícia (Isabella Santoni) no apartamento do banqueiro.

Quando Tião chega, vê a destruição e lança novamente a chantagem: "Pelo visto, precisou gastar sua energia pra chegar a uma conclusão! Que, naturalmente, é a de se casar comigo. Afinal, entre se matar, ser presa ou se tornar a senhora Tião Bezerra, a terceira opção é a mais inteligente!".

Ele pega a mão direita de Mág e coloca uma aliança em seu dedo. Em seguida, Tião faz o mesmo em seu próprio dedo anelar. "Agora, estamos oficialmente noivos, meu amor! Você vai ser a próxima esposa de Tião Bezerra, um dos homens mais ricos do Brasil! Alegre-se, Magnólia!", diz o banqueiro.

Confira a cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 15.