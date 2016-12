Analu decide colocar um localizador no carro da avó

Por: Gshow

Em 27 de dezembro, 2016 - 22h07 - Novelas

Parece cena de filme policial! Pedro (Reynaldo Gianecchini) persegue Mág (Vera Holtz) ao volante, que, por sua vez, faz de tudo para despistá-lo. Mas o velejador consegue segui-la até o prédio de Gigi (Mila Moreira), onde um táxi aguarda a madrasta na garagem e ela foge pelos fundos.

Frustrado, Pedro se encontra com Ana Luiza (Bianca Müller). "O fato é que a sua avó sacou que eu a estou seguindo! E vamos ter que mudar de estratégia!", constata. A sobrinha já vem com a solução: "E se a gente implantasse um localizador no carro dela?". Analu decide pedir ajuda ao namorado Elio (João Campos). Será que eles vão conseguir? Não perca as cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (28).