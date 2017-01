Vitória faz revelação à matriarca da família Leitão

Por: Gshow

Em 03 de janeiro, 2017 - 08h35 - Novelas

Vitória (Camila Morgado) descobre por Silvia (Regina Braga) que Ciro (Thiago Lacerda) está tendo um caso com Beth (Regiane Alves) e corre para conversar com Mág (Vera Holtz), que sempre lutou para a filha não se separar do marido. "Descobri uma coisa que a senhora vai cair do cavalo! A senhora sempre fez de tudo pra me manter casada com o Ciro, dizendo que ele é um ótimo marido, coisa e tal... Só que o canalha tem uma amante!", revela a grávida.

Diante da surpresa da matriarca da família Leitão, a irmã de Pedro (Reynaldo Gianecchini) completa: "A Beth (Regiane Alves) é amante do Ciro!". Mág fica sem chão! O que será que vai acontecer depois dessa revelação? Será que a mãe de Vitória vai tomar alguma decisão drástica? Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira (03).