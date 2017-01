Apelo da socióloga não é suficiente para mudar a cabeça da vilã

Por: Gshow

Em 10 de janeiro, 2017 - 08h50 - Novelas

Cada vez mais, Mág (Vera Holtz) prova que é capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Depois de ameçar Beth (Regiane Alves) e obrigá-la a deletar todos os arquivos do vídeo que comprovava seu romance com Ciro (Thiago Lacerda), a avó de Ana Luiza (Bianca Müller) continua aterrorizando a socióloga, com a arma apontada na direção da morena.

Mesmo com as promessas de Beth de sumir de vez, a matriarca dos Leitão continua desconfiada. "Se te deixar escapar, você vai querer mais, sempre mais... E vai correr de novo atrás do Ciro, atrás de mim, pra me atacar pelas costas...", analisa a vilã.

Desesperada, a socióloga faz todas as juras possíveis de que vai embora, mas não é suficiente. Mág dá um tiro certeiro em Beth, pega uma enxada e começa a escavar uma cova para o corpo da ex-mulher de Augusto (Ricardo Tozzi). É muito sangue frio! A mãe de Vitória (Camila Morgado) ainda tem coragem de benzer a vala antes de sair com a bolsa e o dinheiro da rival. Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira (10).