Família Leitão fica chocada com a ousadia da matriarca

Por: GShow

Em 25 de janeiro, 2017 - 12h05 - Novelas

A vida não está fácil para Mág (Vera Holtz) ultimamente. Depois ter seu caso com Ciro (Thiago Lacerda) exposto para toda São Dimas, ela não desiste da ideia de comparecer ao velório de Fausto (Tarcísio Meira). Quando a matriarca entra na sala da mansão, a reação dos parentes não poderia ser pior!

"E eu não vou ficar no mesmo ambiente que esta mulher! Só me chamem de volta quando ela sumir daqui!", diz Vitória (Camila Morgado) ao abandonar o local. Mág tenta se defender explicando que precisa se despedir do seu companheiro de mais de 40 anos. Mas de nada adianta! Pedro (Reynaldo Gianecchini) é ainda mais ameaçador do que os outros: "Eu vou ligar agora mesmo pro delegado e avisar que você está aqui! (...) Preparada pra pagar sozinha por todos os crimes cometidos por você e o seu genro?". Claro que a madame fica tremendo de medo!

Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 25.