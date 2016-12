Madame discute com Ciro

Por: Gshow

Em 30 de dezembro, 2016 - 21h18 - Novelas

Ciro (Thiago Lacerda) está uma fera com Mág (Vera Holtz)! Após ver que levaram todo o dinheiro de seu cofre, o bonitão invadiu a casa da poderosa achando que ela roubou a grana. Apaixonado por Beth (Regiane Alves), ele não quer mais saber da matriarca dos Leitão e discute com ela. Mas Mág garante que os segredos que os dois guardam não vão desaparecer só porque ele quer começar uma nova vida.

Ciro diz que está cansado de tudo, e a amante afirma que sente o mesmo. "Não me venha com chororô, você só faz o que quer!", dispara o vilão. Nesse instante, Mág deixa claro que queria ver o marido, Fausto (Tarcísio Meira), morto: "Eu tentei usar o Tião (José Mayer) pra matar o Fausto, pra te poupar, seu imbecil! É assim que você me agradece? E agora, apesar de não ter feito nada, sou mais suspeita do que ele!".

Não perca a cena, prevista para ir ao ar neste sábado, 31/12.