Tatiana Lozano confessa ter matado o filho a facadas durante uma discussão. Alex Pereira foi o responsável por levar o corpo do adolescente

Por: G1 Ribeirão e Franca

Em 12 de janeiro, 2017 - 13h16 - Notícias

Tatiana Lozano, 30 anos, e seu companheiro Alex Pereira, 32 anos, foram presos ontem (11), após confessarem à polícia serem os responsáveis pelo assassinato de Itaberli Lozano, de 17 anos, em Cravinhos (SP). O corpo do jovem foi encontrado em um canavial no dia 7 de janeiro.

Tatiana contou em depoimento à polícia que matou o filho a facadas após uma discussão e que o adolescente passou a usar drogas e demonstrar um comportamento agressivo. Já o padrastro de Itaberli falou que foi ele quem levou o corpo do adolescente até o canavial, onde foi incendiado.

Dario Rosa, tio do jovem, desmentem que Lozano tivesse envolvimento com drogas e disse suspeitar que mais pessoas estejam envolvidas no crime, mas ainda não foram identificadas. Além disso, Rosa afirma que a mãe não aceitava a homossexualidade do filho e que isso gerava muitas brigas na casa, resultando na decisão de Lozano em morar com ele e a avó. O jovem ficou na casa da avó até a noite de 29 de dezembro, quando voltou para casa após receber uma ligação da mãe no celular. A partir daí, Lozano não foi mais visto pelos familiares.

“O crime foi premeditado porque a mãe dele estava muito tranquila e, assim que fizemos a queixa, ela começou a ter um comportamento diferente. Queremos que seja feita justiça. Se realmente foi ela, vai ter que pagar e os demais que estão envolvidos também", disse.

O casal deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. Tatiana foi levada à cadeia de Cajuru (SP) e o marido à cadeia de Santa Rosa de Viterbo (SP). Ravagnani Junior disse que já pediu à Justiça a liberdade provisória de ambos. O advogado não descarta, porém, também ingressar com pedido de habeas corpus.