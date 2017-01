Polícia Civil investiga se traficantes ordenaram ataque que resultou na morte da mulher

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

Marizete Moraes Pinheiro, de 48 anos, e o filho dela foram baleados na noite de sexta-feira (30), no bairro do Bengui, em Belém. A mulher morreu no cruzamento da rua Chico Mendes com a travessa São João, na comunidade do Pantanal, e o filho foi socorrido. Mesmo baleado, o jovem, que não teve a identidade revelada, caminhou até a sede do batalhão do Corpo de Bombeiros, a 300 metros dali, para pedir ajuda. A Polícia Civil investiga se mãe e filho foram atacados a mando de traficantes.

