Mentewab Dawit Lebiso deseja entrar em contato com a adolescente

Por: Extra

Em 18 de janeiro, 2017 - 12h42 - Entretenimento

Mentewab Dawit Lebiso, de 31 anos, mãe biológica de Zahara, de 12, filha adotiva de Angelina Jolie e Brad Pitt, fez um apelo para entrar em contato com a adolescente de 12 anos, que atualmente mora nos Estados Unidos. Natural da Etiópia, a mulher contou ao jornal britânico "Daily Mail" que, após o divórcio dos astros de Hollywood, deseja que a jovem continue morando com a atriz.

De acordo com a publicação, Mentewab, que deu a filha ainda bebê para adoção, sonha em voltar a ter contato com a garota. "Por favor, apenas me deixe falar com minha filha. Eu só quero que ela saiba que eu estou viva aqui e querendo falar com ela", pediu a etíope.

Em entrevista, Mentewab, que foi estuprada por um homem que invadiu sua casa aos 19 anos e a engravidou, garantiu que não quer a guarda da menina. "Eu não quero minha filha de volta. (Quero) apenas entrar em contato com ela, ser capaz de ligar e falar", acrescentou. "Angelina é mais mãe para ela (Zahara) do que eu sempre fui. Ela (Zahara) está com Angelina desde bebê, mas isso não significa que eu não sinta falta dela (da filha)", explicou.

Mentewab disse ainda que apenas deseja ter contato regular com a filha que foi adotada pela atriz. "Quero pedir a Angelina para que me deixe falar com ela. Eu não acho que isso seja muito. Eu não quero dinheiro", garantiu ela, que está há 12 anos sem ter contato com Angelina e Zahara.

Sobre o divórcio entre Angelina e Brad, Mentewab falou: "Eu quero que minha filha fique com Angelina. Ela é boa mãe e todos os filhos devem ficar com a mãe. Eu lamento que eles tenham se separado. Eu vou orar por eles".

Mentewab afirmou que ama a filha e, por isso, quer falar com ela: "Eu gostaria que a Zahara soubesse que ela tem uma mãe que a ama tanto quanto a Angelina".

Os atores, que anunciaram a separação no fim do ano passado, chegaram a um acordo para manter todos os documentos do divórcio e ações subsequentes sob sigilo para “preservar os direitos de privacidade de seus filhos e familiares”, informou o casal no comunicado conjunto.