Meninas recebem nomes de flores; grupo arrecada doações

Por: G1

Em 17 de setembro, 2016 - 12h31 - Brasil

Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, Girassol, Rosa e Margarida são codinomes escolhidos por algumas das 110 crianças que fazem tratamento no Hospital do Câncer do Acre (Unacom). Os nomes foram dados por 12 amigas chamadas de "Madrinhas da Unacom", que fazem parte de uma campanha que quer arrecadar brinquedos para os pequenos pacientes no Dia das Crianças.

A ideia de colocar esses codinomes para as crianças surgiu primeiro como uma necessidade, pois, os pacientes são todos menores de idade e não é permitido divulgar seus nomes. “Resolveu um problema que tínhamos e deixou um tratamento mais carinhoso com as crianças. A gente também queria alguma coisa diferente, algo que chamasse atenção das pessoas”, explica a organizadora da campanha, a arquiteta Carolini Jucá.

Em sua quarta edição, o “Dia das Crianças Unacon” pede doações de presentes para as crianças até o dia 1° de outubro. Para doar, cada pessoa deve “adotar” uma florzinha ou um super herói, que são descritos em uma lista ao lado da idade de cada um, que vai de 0 a 18 anos. Pela faixa etária, o doador escolhe a criança e compra o presente.

As doações serão entregues para as crianças no dia 7 de outubro deste ano, em uma festa de comemoração.

A campanha é feita por um grupo de amigas voluntárias que, além do evento no mês das crianças, faz visitas aos pacientes durante o ano. A organizadora afirma que sempre conseguiram as doações.

“Graças a Deus, a gente sempre consegue, recebemos muitas doações. Eu que já acompanho há quatro anos sei que as crianças ficam na expectativa e já perguntam se vai ter a festinha. Queremos que eles se divirtam, esqueçam um pouco a doença e tenham esse momento de felicidade”, pontua.

Há cinco anos fazendo um tratamento contra leucemia, Elana Vitória, de 10 anos, é uma das crianças que participa e aguarda por esse dia. Sua mãe, Erlonilde de Souza, conta que o grupo se preocupa em ajudar não apenas as crianças, mas as famílias e que o cuidado vai além das datas comemorativas. Mas, afirma que o Dia das Crianças é mais que especial.

“É um período de expectativa, a Vitória fica uma 'pilha' esperando essa festa, acho que é a mais aguardada do hospital. É bem organizada, feita com cuidado e as crianças ficam em uma expectativa muito grande”, conta.

A voluntária explica que, neste ano, a campanha deve ser mais reforçada por conta do momento de crise financeira que o país está passando. Mesmo assim, o grupo pretende arrecadar, além dos brinquedos, seis cestas básicas para famílias das crianças mais carentes.

“Além do câncer, geralmente, as crianças têm uma dificuldade financeira e têm muitos irmãos, logo, precisam dessa ajuda também. A gente espera que as pessoas consigam deixar um pouco a crise de lado e que ajudem o próximo”, pede Carolini.

No dia da entrega dos presentes, ela explica que não é possível que todos os doadores participem, pois a doença diminui a imunidade das crianças que estão em tratamento. Como alternativa, 10 doadores serão sorteados para comparecer a festa.

A lista com o nome das crianças pode ser encontrado na página do grupo e os presentes devem ser entregues na loja Mundo Kids, no bairro bosque ou no Shopping. Para mais informações, os interessados podem ligar nos números (68) 99242-0605 ou (68) 99975-2494.