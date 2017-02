O flagrande ocorreu no rio Javari, no município amazonense de Atalaia do Norte.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 12h20 - Polícia

Uma ação integrada de fiscalização na fronteira do Amazonas com o Peru resultou na apreensão de uma jangada com 432 toras de madeira e na aplicação de multa no valor de R$ 130,5 mil. A ação envolveu Ibama, Exército, Funai, Polícia Federal e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas.

O flagrante ocorreu no rio Javari, no município amazonense de Atalaia do Norte. Um peruano que transportava as toras de madeira foi abordado pela equipe de fiscalização e apresentou documentação peruana sobre a origem da madeira com informações inconsistentes. Segundo a Funai, parte da madeira foi extraída ilegalmente em território brasileiro, na Terra Indígena Vale do Javari.

A ação faz parte da Operação Javari, que combate o tráfico de biodiversidade na tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru). Na região, é recorrente o tráfico de madeira e de peixes ornamentais.

As toras apreendidas, que chegaram nessa quarta-feira a Benjamin Constant, vão ficar sob guarda do Exército até serem doadas.