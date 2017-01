Decoberta aconteceu durante operação em Santa Izabel

Ao cumprir um mandado de prisão, a Polícia Civil encontrou um piso falso em uma casa que levava a um alçapão que servia como esconderijo de drogas, no município de Santa Izabel do Pará, a 36 km de Belém. No local, foram encontrados 67 quilos de maconha do tipo “limãozinho” e uma balança de precisão. O alvo, um homem, identificado pelo prenome Elivaldo, mais conhecido pelo apelido “Velho”, percebeu a aproximação da polícia e conseguiu fugir pelos fundos do imóvel para uma área de mata.

