Visitante do Museu de Arte de Belém pode saber mais sobre a história da capital

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Com um acervo de 1.580 obras, entre pinturas, gravuras, desenhos, esculturas e mobiliários, o Museu de Arte de Belém (Mabe), situado no Palácio Antônio Lemos, é considerado como uma referência para a história da cidade e da região Amazônica. Na quinta-feira, 12, ele completou 23 anos - juntamente com o aniversário da cidade.