Advogados de Lula pedem uma indenização devido a supostos danos atribuídos à imagem do ex-presidente

Por: Extra

Em 12 de janeiro, 2017 - 19h56 - Brasil

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressou, nesta quinta-feira, com uma ação de danos morais de R$ 1 milhão contra o promotor de justiça Cassio Roberto Conserino, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Os advogados de Lula pedem uma indenização devido a supostos danos atribuídos à imagem do ex-presidente. No ano passado, Conserino pediu à Justiça a decretação da prisão de Lula no âmbito das investigações da Lava-Jato sobre o triplex, no Guarujá. A defesa afirma que Conserino agiu de forma dolosa e causou danos à honra, à imagem e à reputação de Lula ao reproduzir e publicar em sua página do Facebook imagem ofensiva do ex-presidente como um “encantador de burros”.

Procurado, Conserino disse, por meio da assessoria de imprensa do MP, que aguardará a notificação de que está sendo processado para se manifestar publicamente.

Não é a primeira vez que Lula processa um agente público. No âmbito da Lava-Jato, o ex-presidente já entrou com medidas judiciais contra o juiz Sergio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e o delegado da polícia federal Felipe Pace.