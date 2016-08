Leia no editorial deste domingo (28) em O Liberal

O Liberal

Em 28 de agosto, 2016 - Editorial

O indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua mulher, Marisa Letícia, pela Polícia Federal, traz à baila uma questão que há muito se arrasta. A questão é: o apartamento triplex de luxo, no Guarujá, litoral paulista, pertence ao ex-presidente? Há escritura pública que prove a posse, como diz Lula, que se apresente. Mas aí o Ministério Público desconfia que “laranjas” possam ter sido usados para a aquisição do imóvel. Outra questão: a reforma do prédio, que teve a participação ativa de Lula e da mulher, foi realmente bancada pela empreiteira?

Enfim, muito há que se investigar para se poder afirmar que Lula, de fato, se locupletou da sua condição de ex-presidente para auferir benesses de empreiteiras. Foi justamente por esse motivo que a investigação foi aberta pela Polícia Federal.

O que não se pode, no entanto, é condená-lo a priori. Afinal, até que qualquer sentença judicial condenatória tenha sido transitada em julgado, ou seja, até que estejam esgotadas todas as chances de recurso, aí sim se poderá considerar o réu culpado. O que não se verifica no caso em questão.

Sobre o fato, Lula vem reiterando insistentemente: “Eu já cansei. Eu não tenho que provar que tenho apartamento. Quem tem que provar é a imprensa que acusa, o Ministério Público Federal, que diz que eu tenho, a Polícia Federal, que diz que eu tenho”.

Para o ex-presidente, está clara a intenção de prejudicá-lo politicamente, no caso de decidir novamente ser candidato à Presidência da República. “Se o objetivo de tudo isso é me tirar de 2018, não precisa fazer isso. A gente pode escolher outros candidatos com mais qualidade. Agora, essa provocação me dá coceira (de ser candidato).”

Mas não é somente no caso do apartamento triplex que Lula terá que se explicar à Justiça. Ele também é investigado, junto com a presidente Dilma Rousseff, de tentativa de obstrução da Justiça, no caso em que gravações revelaram uma suposta armação entre ambos para neutralizar eventual pedido de prisão contra ele feito pelo juiz Sérgio Moro, mediante apresentação do termo de posse de ministro, o que lhe garantiria foro privilegiado e lhe tiraria da alça de mira de Moro. Ou, como diz Dilma na gravação, “para usá-lo (o papel, o termo de posse), em caso de necessidade”.

Se houve ou não tentativa de corroborar a percepção de uso político das investigações, ou que a autorização do Supremo Tribunal Federal para abertura de inquérito contra Dilma, Lula e outras cinco pessoas, por suspeita de obstrução de Justiça, tenham caráter essecialmente político, não podemos categoricamente afirmar.

Até porque, neste terreno, todas as ações que envolvem o jogo pelo poder acabam ganhando contornos políticos, mesmo que não tenham se originado com essa finalidade. E ainda, no que tange à posse e supostas benesses relacionadas ao apartamento triplex do Guarujá, não podemos categoricamente afirmar que tenham no seu bojo o dolo da corrupção, principalmente quando se considera que nesse campo - o político - a corrupção não deixa recibos, somente rastros a seguir.