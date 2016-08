Caso tríplex: Ex-presidente e mulher responderão por corrupção na Lava Jato

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 27 de agosto, 2016 - 06h00 - Poder

A Polícia Federal indiciou ontem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no inquérito da Operação Lava Jato relacionado ao tríplex do Condomínio Solaris, no Guarujá (SP). É a primeira vez que a investigação aponta formalmente indícios, com base em provas materiais e testemunhais, de que o ex-presidente se beneficiou do esquema de corrupção e desvios de recursos da Petrobras.

Foram indiciados também a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e o ex-presidente da OAS José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, além de um engenheiro da empreiteira. A ex-primeira-dama foi enquadrada nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.