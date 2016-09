ELEIÇÕES: Partido orienta candidatos a defender o ex-presidente

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 17 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

Reunida nos dois últimos dias em São Paulo, a direção do PT decidiu que os candidatos do partido às prefeituras devem se manifestar contra o que a legenda chama de perseguição política e judicial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre as eleições de 2018, o presidente disse que o nome de Lula é "querido e desejado por uma grande parcela da sociedade" e por isso seria um forte candidato. Ele não mencionou nenhum nome alternativo para a disputa, a fim de, segundo a assessoria, evitar perseguição política a outros membros da legenda.

De acordo com a assessoria de imprensa do diretório, o PT convocará uma série de atos em solidariedade ao ex-presidente e haverá renovação da direção do partido durante um congresso em dezembro deste ano.