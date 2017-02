O alagoano deixou a casa mais vigiada do Brasil após enfrentar Paredão triplo com Ilmar e Marcos

Por: GShow

Em 14 de fevereiro, 2017 - 23h01 - Big Brother

Antes de anunciar o eliminado desta noite, Tiago Leifert conversa com os emparedados. Ele relembra as discussões de Luiz Felipe e Ieda. O brother conta que pediu desculpas para a sister. O apresentador então, pergunta. "Quem você acha que sai hoje, Emilly?", e a sister responde: "Com muita dor no coração, acho que o Fê". Logo em seguida, Leifert sentencia: "Luiz Felipe, você está eliminado". O brother deixa a casa com 73,81% dos votos.

O alagoano Luiz Felipe é o terceiro confinado a deixar o BBB17. O brother, que chegou na casa mais vigiada do Brasil a 220v, logo na primeira semana protagonizou um dos beijos da casa ao se relacionar com Mayla, irmã gêmea da Emilly. Mas, mesmo antes da saída da gaúcha da casa, o brother falou que a gêmea não era o tipo ideal dele. No jogo, Luiz Felipe se aproximou de Emilly e Roberta, do Líder Daniel, e também do trio Mayara, Manoel e Vivian. Em relação à “cunhada” Emilly, Luiz Felipe chegou a dizer que sentia ciúmes dela com Marcos, que a amava e que nutria por ela o mesmo sentimento que sente por Mayla.

Ao mesmo tempo em que se aproximava de uns brothers, se distanciou de outros, entre eles Ieda, com quem protagonizou um bate-boca por conta de comida. Mais tarde voltou a discutir com a aposentada, dessa vez porque Ieda estava deitada em sua cama. Ilmar e Marcos, seus rivais no Paredão desta terça-feira, também estiveram na mira do brother.

No Jogo da Discórdia foi eleito o mais “Inútil” da casa e como prêmio seu voto no Paredão seguinte valeu dois pontos. Após descobrir o “presente” protagonizou um dos momentos mais emblemáticos desta ediçãoao dizer para os brothers que “Eu mudo o próximo Paredão”. Ex-miss Alagoas, Luiz Felipe fez parte do Tá com Tudo e foi dele a última cesta que decretou a vitória do Time Verde na Prova da Comida. Nas últimas 24 horas afirmou gostar mais de Roberta do que de Emilly e evitou contatos com a gaúcha e Marcos.