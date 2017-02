PAREDÃO: triplo Alagoano levou 73% dos votos na disputa contra Ilmar e Marcos

Por: Da Redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

O alagoano Luiz Felipe foi eliminado do Big Brother Brasil 17, com 73,81% dos votos do público, na noite de ontem. No terceiro paredão desta edição do programa, Luiz Felipe disputou a permanência no jogo contra Ilmar e Marcos. As informações são do Gshow.

Antes de anunciar o eliminado da noite de ontem, o apresentador Tiago Leifert conversou com os emparedados. Ele relembrou as discussões de Luiz Felipe e Ieda. O brother contou que pediu desculpas para a sister.