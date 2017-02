Com 73,8% dos votos, ex-mister deixa o “Big Brother Brasil” após perder a disputa em paredão triplo

Em 15 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O comerciante Luiz Felipe recebeu 73,81% dos votos no paredão realizado ontem e foi o terceiro participante a ser eliminado no “Big Brother Brasil 17” (Globo/TV Liberal). O alagoano deixou a casa após perder a disputa no primeiro paredão triplo da edição. O advogado Ilmar e o cirurgião plástico Marcos se mantêm na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão na casa mais vigiada do Brasil.

