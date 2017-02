O brother está no paredão desta terça-feira (14) contra Ilmar e Marcos

Por: Catraca Livre

Em 14 de fevereiro, 2017 - 10h51 - Big Brother

Na noite desta segunda-feira (13), a casa do Big Brother Brasil foi palco de confissões polêmicas. O participante Luiz Felipe, de 28 anos, admitiu à Roberta que chegou a agredir uma ex-namorada em uma briga dentro de uma boate.

O brother ainda tentou se explicar dizendo que não bateu na moça, mas puxou o cabelo dela. Ao ouvir isso, Roberta chamou atenção de Luiz Felipe, dizendo que ele não deveria estar falando isso no programa e o comerciante, que está no paredão desta noite, ainda rebateu:

"Puxei ela pelo cabelo no meio da boate. Ela começou a se esfregar em um conhecido meu. Eu fiz, mas me arrependo disso. Ela me deu uma garrafada, foi bem feio."