Revista Lonely Planet selecionou alguns destinos que, por razões diversas, podem representar uma boa alternativa em termos de custo para viajantes

Em 19 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Troppo

Ninguém quer deixar de lado seu momento de lazer, mesmo em tempo de crise. Quem ama viajar, procura administrar seu orçamento para encaixar em alguma opção de diversão. Assim, nada melhor do que ter dicas do que pode ser bem em conta em viagem, este ano. Porque, mesmo com dinheiro mais curto, viajar sempre é uma ótima opção de entretenimento, lazer e cultura.